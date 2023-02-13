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Міненергетики: Україна повністю незалежна від росії у ядерній сфері

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На сьогодні Україна повністю незалежна від росії у сфері ядерного палива - не закуповує ТВЕЛи і не вивозить відпрацьовані ядерні компоненти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як заявив міністр, якщо підсумувати, то Україна на сьогодні "відрізала цю пуповину", тобто є повністю незалежною від російського ядерного палива.

"Ми ще до великої агресії росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто за фактом ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ. Це перший трек", - зазначив Галущенко.

Водночас міністр назвав другий трек - це те, що Україна раніше вивозила відпрацьоване ядерне паливо до Росії на переробку, але ще до повномасштабного вторгнення зупинила цей контракт.

"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, воно введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", - додав він.

Крім того, міністр підкреслив, що дуже знаковою є відповідь України на ракетний терор.

"Вони намагаються нас знищити, а українці додають генерації, і це наша відповідь тим терористам, які свідомо намагаються знищити енергогенерацію в Україні в цілому, та атомну зокрема", - сказав Галущенко.

Він зауважив, що жодна країна світу дотепер не стикалася з тими руйнуваннями і проблемами, які має Україні в енергосистемі, але міністр сподівається, що місії МАГАТЕ, які присутні на всіх українських АЕС, що знаходяться на території, підконтрольній Україні, фіксують абсолютно все, і росія відповість за будь-які руйнування.

"Ми очікуємо, що нарешті санкції щодо атомної галузі росії будуть застосовані і вони будуть ефективними. Проте вже зараз 1220 мегават потужності, які наростила українська енергогенерація, дає змогу відсьогодні не вимикати світла в деяких регіонах. Але все одне ми просимо споживачів ставитися до енергоспоживання з відповідальністю", - підсумував міністр енергетики.

Westinghouse, Галущенко
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