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Міллі: Україна може звільнити окуповані території в разі краху російської армії

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Україна може звільнити всі окуповані території у 2023 році. Це може відбутися в разі краху російської армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі для Financial Times.

Він наголосив, що росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом.

"Тому, ймовірно, війна росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час", - вважає Міллі.

За його словами, агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою". Разом з тим генерал США наголосив на необхідності уважного управління у випадку ескалації, адже "мова йде про росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом".

Міллі також вважає, що українцям буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих росією територій України. Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", - заявив генерал США.

Міллі
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