рф хоче встановити московський часовий пояс на тимчасово окупованих територіях України

До держдуми рф внесли законопроект, яким пропонується встановити московський часовий пояс до так званих "днр", "лнр", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.
Так, уряд вніс до держдуми проєкт закону про включення "днр", "лнр", Запорізької та Херсонської області до складу територій, що утворюють другу годинну зону (мск, московський час, UTC+3).
При цьому, як зазначається в пояснювальній записці, на цих територіях нібито і так фактично діє московський час.
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