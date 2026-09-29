Мінекономіки: На українських складах може забракнути місця для зберігання урожаю

За місяць–два на українських складах може забракнути місця для зберігання понад 11 млн тонн урожаю.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України виданню «hromadske».

За попереднім прогнозом, обсяг урожаю зернових, зернобобових та олійних становитиме близько 82,5 млн тонн. А доступність вільних місць для зберігання таких обсягів врожаю може бути вичерпана в жовтні-листопаді. Максимальний дефіцит місткостей розрахунково становитиме близько 11 млн тонн.

Тим часом у Кабміні повідомили, що попри повномасштабну війну Україна залишається одним з основних виробників і постачальників окремих видів агропродовольчої продукції у світі.

«Загальна пропозиція зернових та зернобобових на ринку у 2026/2027 маркетинговому році разом із перехідними залишками (понад 10 мільйонів тонн) може становити близько 74 мільйонів тонн. Це на 13% більше, ніж роком раніше», – заявили у Мінекономіки.

Також у відомстві зазначили, станом на 21 вересня з України вивезено за кордон майже 4,7 млн тонн зернових, що на 22% нижче, ніж за аналогічний період минулого року. Крім цього, у Мінекономіки уточнили, що усередині країни потрібно близько 18 мільйонів тонн, або 24,3% від загальної кількості.

«Прогнозується, що загальна пропозиція олійних (соняшник, соя, ріпак) цього року може становити близько 20 млн тонн», – додали у міністерстві та уточнили, що близько 16 мільйонів тонн, або 80% від обсягу пропозиції, планується переробити на олію на внутрішньому ринку.

Експорт олійних прогнозується на рівні близько 3,6 млн тонн.