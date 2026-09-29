Підсанкційне казино видаляє інформацію про свої українські зв’язки

Підсанкційне казино Pin-Up намагається видалити з інтернету публікації про свої зв’язки в Україні. Під приводом захисту авторських прав казино вимагає прибрати матеріали, в яких ідеться про зв’язки Дмитра Пуніна з громадянами України Ігорем Фісуном, Максимом Сігаловим та Камілем Примаковим.

Pin-Up

Кримінальне провадження щодо українського Pin-Up ДБР відкрило у квітні 2024 року. Слідство встановило зв’язки казино з представниками Росії та підсанкційними особами, а також фінансові потоки в інтересах російського бюджету. У справі арештували рахунки та активи компанії, а також пов’язане з власниками казино майно — зокрема київські ресторан «Монако», «Купецький двір» і готель «Поділ Плаза».

У травні 2025 року РНБО запровадила санкції проти Дмитра Пуніна, кіпрської Guruflow Team Ltd та українського оператора Pin-Up — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Ліцензію оператора анулювали.

У липні суд визнав директора «Укр Гейм Технолоджі» Ігоря Зотька винним у співпраці з державою-агресором, участі у злочинній організації, ухиленні від сплати податків, відмиванні майна та службовому підробленні. Держава конфіскувала понад 2,6 млрд грн коштів Pin-Up та понад 200 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими грошима.

Фісун: платіжний бізнес і два шляхи до Pin-Up

Ігор Фісун — банкір та власник платіжного бізнесу. З українським Pin-Up його пов’язують щонайменше два кадрові перетини.

Ярослав Фомицький очолював фінансову компанію «Фінекспрес», пов’язану з Фісуном, а згодом став першим керівником українського оператора Pin-Up — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».

Ігор Зотько до Pin-Up керував «УкрКартом», пов’язаним із Фісуном, а згодом став власником українського оператора казино. Пізніше Зотька засудили за колабораційну діяльність.

Сігалов, Diamond Pay та мільярди грального ринку

Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровська. Його ім’я пов’язували з платіжними компаніями Diamond Pay та «Є-Пей». Обидві фігурують у кримінальному провадженні № 72022000400000003 щодо платіжної інфраструктури українського грального ринку.

Масштаб операцій видно із судових документів. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 28 січня 2026 року прокурор наводить результати дослідження Бюро економічної безпеки діяльності «Є-Пей». За даними БЕБ, у 2021–2022 роках компанія могла занизити доходи на 21,8 млрд грн. Розрахункові втрати бюджету від несплати податку на прибуток становили 3,9 млрд грн.

В іншому судовому документі наведені результати перевірки Національного банку щодо «Є-Пей». НБУ встановив високий ризик міскодингу — проведення платежів із кодом торговця, який не відповідає реальному характеру операції. Обсяг операцій компанії лише за MCC 7994 «відеоігри» становив майже 1,2 млрд грн.

Diamond Pay, за версією слідства, приймала платежі гравців онлайн-казино та проводила виплати на банківські картки.

Лише за шість днів — із 19 до 24 квітня 2024 року — на нові рахунки VBET Ukraine та «Укр Гейм Технолоджі», оператора українського Pin-Up, надійшло понад 1,1 млрд грн. Близько 1,09 млрд грн із цієї суми, за даними прокурора, перерахували Diamond Pay для подальших виплат гравцям.

Diamond Pay і КРАІЛ

Diamond Pay платила і майбутньому члену державного регулятора азартних ігор КРАІЛ Євгену Яхнію.

За даними журналістського розслідування Євгена Плінського, у 2023 році Яхній як ФОП отримав від Diamond Pay 4,4 млн грн. Після його призначення до Комісії гроші від компанії, за оприлюдненими даними, почала отримувати його дружина. Загалом у 2023–2024 роках родина Яхнія отримала від Diamond Pay 8,84 млн грн.

Згодом Яхній сам став обвинуваченим у справі, пов’язаній із Pin-Up. 16 вересня 2025 року Печерський районний суд Києва затвердив його угоду з прокуратурою про визнання винуватості. Колишнього члена КРАІЛ засудили до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання та дворічним іспитовим строком. До вироку він близько восьми місяців перебував у СІЗО.

Зустріч із Пуніним у Франції

Третій фігурант публікацій, які намагається видалити Pin-Up, — Каміль Примаков, депутат Дніпровської міської ради.

9 вересня медіа опублікували відео, зняте в ресторані La Guérite на Лазурному узбережжі Франції. На кадрах Максим Сігалов і Каміль Примаков перебувають поруч із Дмитром Пуніним. Точна дата зйомки невідома.

Автори публікацій стверджували, що зустріч могла стосуватися грального бізнесу та платіжних схем. Відео не дозволяє встановити зміст розмови: воно підтверджує лише те, що Сігалов, Примаков і Пунін були разом у La Guérite — ексклюзивному ресторані на острові Сент-Маргеріт біля Канн, куди можна дістатися лише човном.

Публікації зникають

Тепер Pin-Up домагається видалення публікацій про всіх трьох — Фісуна, Сігалова та Примакова. І небезуспішно: частина опублікованих 9 вересня матеріалів уже стала недоступною.

Але поки що спроба підсанкційного Pin-Up прибрати з інтернету публікації про свої українські зв’язки дала протилежний результат: історії Фісуна, Сігалова та Примакова, які раніше існували окремо, склалися в один ланцюг.