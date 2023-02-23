Канада: Публічні заяви путіна демонструють, що він втратив зв’язок із реальністю

Нещодавні публічні заяви президента росії володимира путіна демонструють, що він втратив зв’язок із реальністю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у своєму виступі на спеціальній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Війна в Україні не є і ніколи не була так званою “спеціальною військовою операцією”. Президент путін цілковито відповідальний за цю війну і його останнє звернення доводить, що він відчалив від реальності”, - сказала Жолі.

За її словами, цьогорічне звернення путін до федеральних зборів рф - “ніщо інше, як повтор абсурдів, знову виголошених згодом послом росії у залі ООН”.

“Це - тотальна війна, направлена на покарання й знищення вільної, незалежної та суверенної держави України та її народу. Президент путін не досягне успіху”, - наголосила міністр.

Вона запевнила, що Канада - “непохитна у підтримці України”.

“Ми рішуче налаштовані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для спротив і подальшої реконструкції”, - підсумувала Жолі.

Глава МЗС Канади також додала, що оголошений путіним вихід росії з угоди про стратегічне наступальне озброєння є “безрозсудством”.