Корсун: Хакери використовують галас навколо ChatGPT щоб виманити в людей гроші

Будь-який новий інтернет-сервіс, який у всіх на слуху, може стати платформою для хакерів, щоб виманити в людей гроші, пише у своєму Facebook експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Шахрайські "благодійні фонди", "термінові збори коштів" або "безплатний доступ до закритого функціоналу" — все це використовують хакери як інструмент соціальної інженерії.

Цього разу хакери використовують галас навколо ChatGPT, пропонуючи наївним новачкам перейти за посиланням на фейкову сторінку нібито з чат-ботом. Для цього, як каже Костянтин Корсун, вони реєструють безліч сайтів зі схожою назвою, користуючись тим, що більшість не знає точну адресу чат-бота. Або створюють різні групи в соцмережах і телеграм-каналах, присвячені ШІ, де публікують цікаві матеріали на тему нейромереж і пропонують перейти за зараженим посиланням. А також пропонують встановити якесь "суперкорисне та безплатне" розширення для чат-бота.

У результаті ПК користувача переходить під контроль хакерів, і ті мають можливість красти конфіденційну банківську інформацію та паролі. Зашифрувавши файли користувача за допомогою шкідника Ransomware, можуть вимагати від користувача викуп за розшифровку його даних.

Щоб не потрапити на прийом шахраїв, ви повинні пам'ятати, що офіційний доступ до ChatGPT можна отримати тільки за цим посиланням (https://chat.openai.com/) або за цим, а потім натиснути кнопку TRY CHATGPT. Або перейти до чату з головної сторінки OpenAI. Занесіть ці посилання собі до "Вибраного" та переходьте тільки за ними.

По-друге, для ChatGPT не існує жодних "спеціальних програм для Windows або Mac" — чат-бот працює виключно в браузері! Нічого не завантажуйте на свій комп'ютер.

Якщо говорити про розширення для браузера, їх дуже багато. Ви повинні встановлювати їх лише з офіційного магазину Google. Також звертайте увагу на дату розміщення розширення та на кількість користувачів, які його завантажили. Чим старіше розширення та чим більше користувачів, тим краще. Але все одно враховуйте, що всі ці розширення жодного офіційного стосунку до ChatGPT не мають.

Не забувайте, що жодних "офіційних каналів ChatGPT" у Telegram, чи Viber, чи інших месенджерах не існує. Все це обман і хитрощі кіберзлочинців. Є лише офіційна вебверсія на офіційній сторінці компанії-розробника OpenAI.

Для смартфонів на Android або iOS теж немає жодних "чудодійних офіційних програм ChatGPT". Встановивши незрозумілі вироби, ви ризикуєте бути підписаним на платні сервіси, а потім дивуватиметеся, куди діваються гроші з вашої картки?

ChatGPT — чудовий спосіб розширити свої горизонти й поспілкуватися зі штучним інтелектом. Але робити це варто без зайвого ризику та безпечно.