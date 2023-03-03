Ніколенко: росія досі зберігає доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів

Попри санкції, росія досі зберігає доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури України. Про це сказано у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

Санкції відіграють найважливішу роль для протидії агресії росії, і Україна вдячна ЄС за лідерство в цьому напрямі. Водночас до 10-го санкційного пакета не увійшла низка елементів, на яких наполягала Україна: зокрема, обмеження для корпорації росатом та ядерної галузі рф, галузі IT-технологій, торгівлі діамантами та морської логістики.

"Реальність така, що росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це – сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні", – заявив Ніколенко.

МЗС вважає, що "не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи". Міністерство не применшує важливості закриття лазівок для обходу санкцій, але наголошує, що необхідно "якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій".