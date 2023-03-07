Гендиректор Yasno: Зараз ми маємо близько 2,5 млрд грн боргів від населення

Українці стали гірше платити за послуги електропостачання, через що накопичився борг близько 2,5 млрд грн. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
«Платіжна дисципліна за останні кілька місяців погіршилася. Схоже, всі так зраділи від світла без перебоїв, що вирішили не платити. Та слід мати на увазі: коли ми переможемо, платити за спожиту електроенергію все одно доведеться.
Зараз ми маємо близько 2,5 млрд грн боргів від населення. Це колосальна сума, особливо у розумінні того, що зараз енергосистема потребує кожної гривні для відновлення. А ці всі ремонти – це нагальна справа, яку не можна відкладати», – наголосив Коваленко.
Директор Yasno також пояснив, що у період воєнного стану постачальникам заборонено відключати споживачів за несплату, а також нараховувати пеню та штрафні санкції. «Але, якщо після перемогу у вас буде великий борг, ви можете бути першими у черзі на відключення. Є й інші незручності. Органи соцзахисту можуть відмовити у субсидії, якщо комунальні послуги не оплачено», – наголосив Коваленко.
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