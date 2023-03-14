В Україні хочуть збільшити штрафи та ввести кримінальну відповідальність за фальсифікат

Народні депутати розглянуть законопроект №9095, який передбачає збільшення розміру штрафів для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що основним завданням законопроекту є посилення відповідальності за порушення суб'єктами господарювання, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів.

Відповідальність планують посилювати як шляхом збільшення розміру штрафів, так встановленням кримінальної відповідальності за надання невірогідної інформації про продукцію.

Наразі розмір штрафів складає від однієї до п'яти тисяч гривень. Однак їх пропонують збільшити від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При цьому, якщо діяльність призвела до загибелі людей чи інших тяжких наслідків покаранням передбачається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Як зауважили автори законопроекту, вони орієнтувались на закони ЄС, де діє досить жорстка, проте максимально ефективна система захисту споживачів як на громадському, так і на державному рівні.