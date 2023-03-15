В росії розповіли про новий "жест доброї волі"

Прессекретар президента рф дмитро пєсков заявив, що продовження "зернової угоди" на 60 днів - це "жест доброї волі" з боку росії. Про це пишуть російські ЗМІ.
Також пєсков заявив, мовляв, сподівається, що частину угоди щодо російського експорту буде виконано.
Тим часом, в ООН повідомили, що консультації щодо продовження "зернової угоди" тривають. Про це пише AFP.
"Організація Об'єднаних Націй зробить усе можливе, щоб зберегти цілісність угоди та забезпечити її безперервність. Консультації... з усіма сторонами і на різних рівнях тривають", - запевнив представник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Єнс Лаерке.
Лаерке додав, що "зернова угода" добре впливає на світові ціни на продовольство, знижуючи їх. За його словами, домовленість дозволяє експортувати продовольство "у потрібні місця".
Так, за підрахунками ООН, у рамках "зернової угоди" на світові ринки було експортовано майже 24,3 мільйона тонн агропродукції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023