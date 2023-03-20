Держспецзв'язку: російські хакери поширюють віруси за допомогою торент-трекерів

російські хакери поширюють за допомогою торент-трекерів заражене програмне забезпечення, що має шкідливий код, повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Держспецзв'язку попереджає: завантаження зламаного програмного забезпечення - небезпечне. Зазвичай таке ПЗ поширюється за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, зокрема російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що російські хакери троянізують ISO та інсталяційні файли і розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах.

"Якщо жертва завантажує і встановлює такі файли на свій комп'ютер, хакери отримують доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - наголошують у Службі.

Там уточнюють, що в багатьох пострадянських країнах системні адміністратори досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема, й операційні системи) в установах і компаніях різних форм власності, яке поширюється за допомогою торент-трекерів.

"Встановлюючи зламане ПЗ з торрентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому разі зловмисники мають повний адміністративний доступ до комп'ютера, на якому вона встановлена. Пересічні українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел, торентів зокрема", - підсумували в Держспецзв'язку.