Грейді про допомогу Україні: У повітряній сфері пріоритетом номер один є ППО

Сполучені Штати Америки вважають головним пріоритетом допомоги Україні у повітряній сфері передачу систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови Комітету начальників штабів ЗС США адмірала Крістофера Грейді на безпековому форумі.
"Я сказав би, що насамперед у повітряній сфері, коли ми думаємо про те, як підтримати наших українських друзів, пріоритетом номер один зараз є протиповітряна оборона", - підкреслив Грейді.
За його словами, у США, зокрема, обговорюють підтримку можливостей протиповітряної оборони України, які є зараз, та застосування систем ППО в ході можливого контрнаступу.
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