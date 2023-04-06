Блінкен: Зараз потрібно зосередитися на підготовці до контрнаступу щоб повернути більше територій України

Зараз потрібно зосередитися на підготовці України до контрнаступу і приведенні до стандартів НАТО.
Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на брифінгу.
"Звісно, двері НАТО залишаються відчиненими, тут нічого не змінилося. Але на нинішньому етапі маємо інтенсивно зосереджуватися на наступних тижнях і місяцях. Зокрема, на підготовці України до контрнаступу. Щоб спробувати повернути більше території", – сказав американський посадовець.
"На цьому ми інтенсивно зосереджені", – заявив Блінкен.
Альянс фокусується на збільшенні оборонного потенціалу України в тривалій перспективі, зі слів держсекретаря США.
"І значною частиною у цьому плані є приведення України до стандартів НАТО та оперативної сумісності НАТО. На це звертатиметься увага й на Вільнюському саміті", – сказав Блінкен.
Блінкен зазначив, що не хотів би випереджати майбутній саміт. Зараз НАТО зосереджений на практичних кроках, щоб привести Україну до стандартів НАТО, заявив.
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