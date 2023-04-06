Габек: У нас є достовірні дані, що санкційні товари експортуються через треті країни та потрапляють у росію

Міністр економіки ФРН Роберт Габек висловився за подальші санкції проти рф, а також запропонував запровадити санкції проти тих, хто їх обходить.
Про це, як передає Укрінформ, політик заявив в ефірі Німецького радіо Deutschlandfunk.
«Україна хотіла б, щоби був санкціонований російський уран. Я вважаю це за правильне», - сказав Габек, який обговорював це питання з українськими колегами під час свого візиту в Київ. Втім, він вважає, що це може статися протягом кількох місяців. За даними міністра, 20% урану для АЕС, який використовується наразі в Євросоюзі, у таких країнах як Угорщина, Фінляндія, походить з росії. Отже, можна очікувати на певний супротив з боку окремих країн.
Віцеканцлер також переконаний у необхідності забезпечення дотримання існуючих санкцій.
« У нас є достовірні дані, що санкції обходяться, що товари експортуються через треті країни та потрапляють у росію», - сказав Габек. Він навів як приклад те, що з початку війни різко зросли закупки росією побутової техніки, в якій містяться електронні елементи, які можуть бути використані в системах озброєнь. Компанії, але також країни, які свідомо допомагають такому імпорту, або удають, що не розуміють, про що йдеться, мають також зазнати санкцій.
Міністр заявив, що пропозиції щодо того, як покласти цьому край передані в Брюссель, вони мали би знайти відображення в 11 пакеті санкцій.
Габек упевнений, що санкції боляче б’ють по російській економіці, особливо в секторі високих технологій.
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