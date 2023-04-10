Іштван Надь: Угорщина посилює контроль імпорту зерна з України

Угорщина посилює контроль імпорту зерна з України та виступає з ініціативою відновлення мита, кількісних обмежень на імпорт українських зернових та олійних культур. Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає УНН з посиланням на міністерство.

«Наша країна запроваджує нові заходи і буде ще суворіше контролювати українське зерно, яке надходить з України річкою солідарності, щоб воно справді могло потрапити до країн первісного призначення», - заявив Надь.

За словами міністра, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати у великих кількостях птицю, яйця і мед на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з її традиційних ринків і знижує відпускні ціни фермерів нижче рівня виробництва.

Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем'єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, а також президент Болгарії звернулися до президента Європейської комісії у спільному листі з проханням негайно вжити заходів для усунення нестійкої ситуації, спричиненого збільшення імпорту зерна з України.

Міністр повідомив, що Єврокомісія відмовила загальному відновленню митних зборів на українську сільгосппродукцію, тому Угорщина ініціює повторне запровадження митних зборів та кількісних обмежень на групу товарів, що імпортують українське зерно та олійні культури, принаймні, на тимчасовій основі.

«Крім усього цього, наша країна продовжує посилювати контроль за ввезеною продукцією, приділяючи особливу увагу транзитним перевезенням, щоб забезпечити фактичне залишення країни призначеними для транзиту партіями», - підкреслив Надь.

Нагадаємо, велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, в кінцевому підсумку залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах місцевих фермерів.

Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.

Імпорт українського зерна в Польщу буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.