Ляшко: В Україні усе ще не вистачає реабілітологів

Система охорони здоров'я збільшує потужність реабілітаційних команд у медзакладах, але потенційно реабілітологів усе ще не вистачає, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Реабілітація має повернути людину, забезпечити її повноцінне функціонування. Якщо ми подивимося на кількість фахівців, потенційно їх ще не вистачає, щоб закрити всю потребу, тому що війна - це одночасно велика кількість додаткового навантаження на реабілітаційні центри та реабілітаційні відділення", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Ляшко нагадав, що наразі медична система України здатна проводити 8 тис. реабілітаційних сеансів на день, водночас наприкінці 2021 року потужності системи давали змогу проводити на день 3400 реабілітаційних сеансів.

"Це означає, що ми збільшуємо потужності реабілітаційних команд у наявних закладах охорони здоров'я та в реабілітаційних відділеннях. Паралельно відкриваємо й інноваційні реабілітаційні центри. Це непростий процес, тому що реабілітолога, на жаль, не можна вивчити на тижневих курсах", - сказав він.

Ляшко наголосив, що сучасна реабілітація відрізняється від недоведеної "пострадянської".

"Наше завдання чітко розділити реабілітацію у сфері охорони здоров'я доказовими методами та санаторно-курортне лікування, відновлювальне лікування, відпочинок, щоб не змішували ці поняття, а розвивали саме реабілітацію у сфері охорони здоров'я як доказову базу, яка дасть нам змогу повернути та ресоціалізувати людину у найкоротший термін, як це дають змогу технології, які існують на сьогодні", - сказав він.

Як повідомлялося, наразі контракти з НСЗУ на послуги з реабілітації в стаціонарних умовах підписали 244 медзаклади, ще 386 медзакладів підписали контракти на реабілітацію в амбулаторних умовах.