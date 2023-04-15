В Україні набуває чинності закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету

В Україні 15 квітня набуває чинності закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.
Текст документу оприлюднено на сайті офіційної газети Верховної Ради "Голос України", повідомляє Укрінформ.
Законодавчий акт передбачає, що 518 млрд грн спрямовуються на потреби української армії. Зокрема, на грошове забезпечення військових, харчування, виробництво та закупівлю спеціального обладнання. 19 млрд грн – на поповнення резервного фонду держбюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.
Крім того, законом визначається, що кошти резервного фонду мають бути використані, у тому числі, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році), а також на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).
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