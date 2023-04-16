МЗС Канади: росія й надалі чинитиме злочини проти людяності поки триває війна

росія й надалі чинитиме брутальні воєнні злочини, поки її вторгнення до України не вдасться припинити.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у Твіттері написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Інформація про відео, на якому російські військові нібито обезголовлюють українського військовополоненого, глибоко тривожна. Очевидно, що воєнні злочини і злочини проти людяності відбуватимуться, поки триває російське незаконне вторгнення”, - заявила Жолі.
Вона наголосила, що “російський режим мусить бути притягнений до відповідальності”. “Канада завжди виступатиме за справедливість й підтримуватиме повне розслідування воєнних злочинів. Канада солідарна з Україною”, - зазначила міністерка.
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