МЗС Канади: росія й надалі чинитиме злочини проти людяності поки триває війна

росія й надалі чинитиме брутальні воєнні злочини, поки її вторгнення до України не вдасться припинити.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у Твіттері написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Інформація про відео, на якому російські військові нібито обезголовлюють українського військовополоненого, глибоко тривожна. Очевидно, що воєнні злочини і злочини проти людяності відбуватимуться, поки триває російське незаконне вторгнення”, - заявила Жолі.

Вона наголосила, що “російський режим мусить бути притягнений до відповідальності”. “Канада завжди виступатиме за справедливість й підтримуватиме повне розслідування воєнних злочинів. Канада солідарна з Україною”, - зазначила міністерка.