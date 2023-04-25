У «Дії» можна отримати витяг про несудимість

Витяг про несудимість тепер можна отримати у «Дії». Про це повідомляє пресслужба застосунку.
«Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Щороку документа потребує близько 1 млн українців. Тепер його можна отримати в застосунку. Усе максимально просто, зручно та швидко. Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані про вас є в реєстрах», – йдеться в повідомленні.
Як отримати документ у «Дії»?
Перейдіть у розділ Послуги – виберіть Довідки та витяги – Витяг про відсутність судимості – виберіть тип та мету запиту – заповніть дані про себе – надішліть запит.
«І все! Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – зазначають в пресслужбі.
Також вам надійде пуш-повідомлення з пропозицією оцінити сервіс. Можна протягом 24 годин поставити смайлик у рейтингу від 1 до 5.
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