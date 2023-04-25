МЗС: Небезпечно, коли угорські політики намагаються ставити безпеку в залежність від забаганок москви

Україна не потребує дозволу росії стати членом НАТО, але небезпечно, що деякі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"ЗМІ: Україні потрібен дозвіл росії вступити в НАТО - віцеспікерка парламенту Угорщини. Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав - членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок москви", - написав Ніколенко у фейсбуці.
У МЗС наголосили, що немає жодних об'єктивних причин, які перешкоджали б вступу України до НАТО.
"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - зазначив Ніколенко.
Раніше віцеспікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих ризиків для безпеки можливий лише за умови схвалення рф.
"Доки кордони України оспорюють і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", - сказала вона в інтерв'ю "известиям".
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