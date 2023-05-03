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Ніколенко: Україна - це не проблема, а перевага для Альянсу

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію ЗМІ про перспективи вступу України до НАТО і наголосили, що Україна - це не проблема, а перевага для Альянсу.

Про це написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що останнім часом в деяких іноземних ЗМІ з’являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти довкола очікуваних контрнаступів, просувати "альтернативні" мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО.

Автори таких матеріалів зазвичай посилаються на коментарі анонімних джерел, достовірність яких перевірити неможливо.

"Ми звернули увагу на подібну публікацію від Німецького агентства преси (DPA). У контексті підготовки до саміту НАТО в Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від «набагато важливішої підтримки України». Ба більше, на думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії", - пише Ніколенко.

Він наголосив, що такі аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.

По-перше, дійсно, попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні. По-друге, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть "спровокувати" росію на нову агресію.

"Як вже наголошував міністр Дитро Кулеба, єдине, що провокує росію – це невизначеність. Нагадаю, що в 2014 році, коли росія окупувала Крим та розпалила війну на сході, Україна була офіційно позаблоковою країною. Позаблоковість України не допомогла утримати росію від агресії. Дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню. Тому що мета москви – повне знищення України. Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить росію вгамувати свою агресію", - наголосив Ніколенко.

По-третє, міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО.

"Тому у відповідь на розмірковування анонімних джерел ми наголошуємо, що вступ України до НАТО – в інтересах самого Альянсу і закликаємо партнерів проявити лідерство. Міністр Дмитро Кулеба чітко окреслив українські очікування: на саміті в Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до нашого вступу в НАТО. Час для такого кроку давно назрів", - додав спікер МЗС.

НАТО, Ніколенко
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