Експерт: російська ешелонована ППО неефективна і взагалі не працює

Інцидент з "атакою" дронів на кремль показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Я не бачу жодного доказу того, що це був український дрон. Зараз ми чуємо тільки заяви. Заява без доказів - вона не професійна, хоча для росіян професійність - це вже інше питання", - сказав Коваленко.
За його словами, цей інцидент показує, що російська система ППО взагалі не може впоратися з об'єктами в повітряному просторі, який контролює.
"Але звинувачувати Україну - це взагалі не логічно, тому що цей об'єкт повинен був пролетіти сотні кілометрів. Не 100, не 200, а саме сотні до москви, отже ППО його не бачила взагалі. Він пролетів над Червоною площею, і як ми бачимо, був знищений в останній момент. На мій погляд, це демонстрація того, що російська ешелонована ППО неефективна і взагалі не працює", - зазначив експерт.
За його словами, тут важливим є ще один момент. У росії й раніше не було надійної ППО, а в ході повномасштабної війни вона втратила значну кількість умовно сучасних комплексів малого радіуса, необхідних для виявлення малогабаритних об'єктів. І тепер їй ще більше не вистачає комплексів ППО, щоб зробити свій повітряний простір безпечним.
"Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що росія, звинувачуючи Україну, насамперед дискредитує свою армію, що є порушенням російського законодавства. І того, хто про це говорить, треба заарештувати", - додав він.
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