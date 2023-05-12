Залужний: У лавах ЗСУ навіть сьогодні залишаються деякі відлуння періоду СРСР

радянська армія "жила" у лавах Збройних сил України довгий час, і навіть сьогодні залишаються деякі відлуння періоду СРСР.

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В інтерв'ю Дмитру Комарову, яке вийде 12 травня, генерал розповів про нетерпимість до відлуння СРСР в українській армії.

"Не до кінця вона ще завершила своє існування", – заявив Залужний.

Він зазначив, що зараз, коли йдуть важкі бої, купа процесів пов'язані один з одним, реформувати армію дуже складно.

"Але мої підлеглі це знають. І якщо я десь знайду трохи представника радянської армії на будь-якій посаді, то я довго не розбиратимусь", – сказав Залужний.