EastFruit: Цибуля залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору

Ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Сьогодні цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Як зауважують експерти, досить високий попит на цибулю на тлі сезонного скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку спровокував стрімке зростання цін у цьому сегменті.
Як пояснюють аналітики, через обмежену пропозицію цибулі на ринку ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, і сьогодні ріпчасту цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.
При цьому експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося.
Аналітики зауважують, що наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
"При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах", - підсумовують експерти.
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