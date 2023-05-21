росіяни настроїли тисячі оборонних споруд на ТОТ і кордонах з Україною

У прикордонних регіонах терористичної держави росія та на тимчасово окупуваних нею українських територіях (ТОТ) повністю завершено обладнання тисяч оборонних споруд. Про це заявив прем'єр-міністр рф михайло мішустін на засіданні координаційної ради щодо забезпечення потреб збройних сил рф.

"Повністю завершено обладнання кількох тисяч оборонних споруд на території прикордонних районів та нових суб'єктів", – сказав мішустін. За словами прем'єра рф, було виділено ресурси на організацію спеціального технічного прикриття, у тому числі на закупівлю засобів виявлення та протидії безпілотникам.

Нагадаємо, з осені низка керівників прикордонних регіонів росії показувала, як будуються оборонні укріплення. Наприклад, губернатор білгородської області в'ячеслав гладков публікував знімки "засічної межі". Про зведення фортифікаційних укріплень на півночі Криму розповідав і самопроголошений "глава" республіки сергій аксьонов. За його словами, "при їх будівництві застосовувалися нестандартні підходи та рішення з урахуванням досвіду бойових дій".