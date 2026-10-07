Нардеп Гончаренко потрапив до бази сайту «Миротворець»

Народний депутат Олексій Гончаренко, якого напередодні виключили з фракції «Європейська Солідарність», потрапив до бази сайту «Миротворець».

Автори ресурсу оприлюднили картку Гончаренка та висунули проти політика низку звинувачень, зокрема пов'язаних із його публічними заявами та позицією щодо мобілізації.

У профілі політика вказано дату народження, його код ДРФО, а також посилання на сторінку в соціальній мережі Instagram.

Також політика названо «професійним провокатором та політичним популістом».

Крім цього, автори «Миротворця» закидають йому «системні умисні дії, направлені на деморалізацію суспільства» та дії, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Окремо на сторінці згадано нещодавні заяви народного депутата щодо необхідності домовлятися з росією. Сторінку Олексія Гончаренка у базі «Миротворця» було створено напередодні ввечері, 5 жовтня.

Зокрема Гончаренко пропонував, «натякнути путіну, про готовність говорити про нейтральність».

«Давайте натякнемо (володимиру путіну), що ми готові говорити про нейтральність… Померти всією країною заради того, щоб стати членом НАТО, – це, як на мене, абсурд», – заявив нардеп.