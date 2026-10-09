МО: Кількість військових, які повернулися із СЗЧ співмірна з особовим складом двох-трьох бригад

Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частин.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад.

Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це - люди, які вже мають досвід служби й навички, потрібні підрозділам. Усі вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання.

"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно. Дякуємо підрозділам, які брали участь у програмі, розглядали заявки, погоджували рапорти і відкрили двері для людей, які повертаються на службу", - йдеться в повідомленні.

Міноборони також назвало першу п’ятірку за кількістю повернень:

20 окрема бригада безпілотних систем

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

3-тя окрема штурмова бригада

63-тя окрема механізована бригада

Ахіллес - 429 окрема бригада безпілотних систем

"Також хочемо відзначити підрозділи Національної гвардії: 13-та бригада НГУ «Хартія» та 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ. Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - йдеться в повідомленні.