МО: Кількість військових, які повернулися із СЗЧ співмірна з особовим складом двох-трьох бригад

Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частин.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Зазначається, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад.
Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це - люди, які вже мають досвід служби й навички, потрібні підрозділам. Усі вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання.
"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно. Дякуємо підрозділам, які брали участь у програмі, розглядали заявки, погоджували рапорти і відкрили двері для людей, які повертаються на службу", - йдеться в повідомленні.
Міноборони також назвало першу п’ятірку за кількістю повернень:
"Також хочемо відзначити підрозділи Національної гвардії: 13-та бригада НГУ «Хартія» та 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ. Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - йдеться в повідомленні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023