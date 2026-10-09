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МО: Кількість військових, які повернулися із СЗЧ співмірна з особовим складом двох-трьох бригад

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Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частин.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад.

Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це - люди, які вже мають досвід служби й навички, потрібні підрозділам. Усі вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання.

"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно. Дякуємо підрозділам, які брали участь у програмі, розглядали заявки, погоджували рапорти і відкрили двері для людей, які повертаються на службу", - йдеться в повідомленні.

Міноборони також назвало першу п’ятірку за кількістю повернень:

  • 20 окрема бригада безпілотних систем
  • 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
  • 3-тя окрема штурмова бригада
  • 63-тя окрема механізована бригада
  • Ахіллес - 429 окрема бригада безпілотних систем

"Також хочемо відзначити підрозділи Національної гвардії: 13-та бригада НГУ «Хартія» та 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ. Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - йдеться в повідомленні.

Міноборони, СЗЧ
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