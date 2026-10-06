Стефанчук має намір обговорити з МОН проблемні питання у сфері освіти

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір обговорити з міністром освіти і науки Андрієм Бутенком проблемні питання у сфері освіти, зокрема можливість складання національного мультипредметного тесту двічі на рік.

Про це спікер сказав на зустрічі зі студентами та викладачами університетів Чернівців у межах ініціативи "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради", передає кореспондент Укрінформу.

"Я планую, повернувшись в Київ, покликати міністра освіти, у мене є перелік питань, і ми пройдемося по кожному з них. І НМТ там буде. Я, наприклад, не розумію, чому ми дозволили складати двічі екзамен на вступ в університет - влітку і взимку, а не даємо можливості двічі здавати НМТ, для того щоб людина могла реалізувати своє право чи взимку, чи влітку. Нелогічно. Тому ми з ним проговоримо ці всі речі", — сказав Стефанчук.

Він також наголосив на необхідності чесної комунікації зі вступниками. Зокрема, на думку спікера, потрібно пояснювати, що вступити до університету може бути легко, але навчання у закладі вищої освіти складне. Водночас вища освіта не є обов’язковою. У цьому зв'язку Голова ВР зазначив, що слід змінювати орієнтири у школах і говорити про значні перспективи професійно-технічної освіти, адже не всі мають "ставати юристами, економістами чи психологами".

Стефанчук наголосив на важливості розвитку професійно-технічної освіти, оскільки країна може зіткнутися з браком кваліфікованих робітників.