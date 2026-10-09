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Білошицький: Повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти в застосунку Дія

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Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія - без заторів і паперової тяганини. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

За словами Білошицького, Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.

Коли можна оформити Європротокол у Дії:

  • - у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;
  • - немає постраждалих чи загиблих;
  • - не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;
  • - обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;
  • - водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;
  • - учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Важливо: якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.

Якщо ж не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.

Чи заберуть посвідчення водія після оформлення?

Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.

Як оформити Європротокол:

Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.

Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.

ДТП, Дія, Європротокол
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