Міненерго: Запустили єдиний сайт з програмами підтримки енергонезалежності

В Україні запрацював єдиний сайт “єОпора”, де бізнес, домогосподарства та громади можуть знайти державні й регіональні програми підтримки енергонезалежності, зокрема варіанти пільгового фінансування енергообладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

На "єОпорі" зібрано інформацію про чинні програми підтримки, умови участі в них, практичні рекомендації щодо підготовки до зими та актуальні контакти.

Для пошуку користувачеві потрібно обрати свою категорію, вказати необхідний вид підтримки та регіон. Після цього сервіс покаже доступні програми та їхні умови.

Окремий блок присвячений енергонезалежності бізнесу та домогосподарств. На платформі можна знайти програми пільгового фінансування обладнання, яке допомагає забезпечувати роботу під час перебоїв з електропостачанням.

Також на сайті зібрали рекомендації щодо підготовки до можливих відключень. Зокрема, йдеться про резервні джерела світла та живлення, збереження необхідних контактів для доступу без інтернету, збереження тепла в оселях та пошук найближчих Пунктів незламності.

Запуск сервісу відбувається в межах підготовки до зимового періоду на тлі російських атак на енергетичну, газову та теплову інфраструктуру.