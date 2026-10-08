Підласа: До проєкту Держбюджету-2027 рік депутати внесли рекордну кількість правок — 5 236

До проєкту державного бюджету на 2027 рік народні депутати внесли рекордну кількість правок — 5 236.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За її словами, Це у півтора раза більше, ніж було подано торік, і рекорд за щонайменше 24 роки (статистику ведуть з 2003 року).
За її словами, дві третини з них — це так званий законодавчий спам, який подають, щоб «годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок».
Вона припустила, що якщо кожну правку обговорювати хоча б 90 секунд, то розгляд усіх правок займе понад 16 повних робочих днів.
Раніше Підласа казала, що для створення цих поправок депутати використовують штучний інтелект.
15 вересня уряд схвалив і передав до Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На оборону в ньому заклали 4 трильйони 885 мільярдів гривень — це майже 44% ВВП України.
Доходи в наступному році очікуються на рівні 5,65 трильйона гривень (на 8,7% більше, ніж у плані на 2026 рік), а видатки — 7,27 трильйона (на 13,5% більше, ніж у 2026-му). Потреба в міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 мільярда доларів.
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