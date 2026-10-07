Експертка: Найсильніше подорожчання торкнеться свіжої молочної продукції

У той час як в Україні зростає ціна, а де-не-де й пропадає з продажу гречана крупа, на 25% може подорожчати молочна продукція. Щоправда, зростання цін буде неоднорідним для різних продуктів цієї категорії.

Як заявила заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас, найсильніше подорожчання торкнеться свіжої молочної продукції. Водночас ціна сиру та вершкового масла збільшиться не так помітно.

За словами експертки, найбільше зростання зачепить продукцію з відносно коротким терміном зберігання — молоко, кефір, сметана, йогурти та інші товари цієї категорії. Це пояснюється необхідністю підтримувати їх у замороженому стані, що через перебої з електроенергією внаслідок обстрілів часто доводиться робити за допомогою дизель-генераторів, що здорожчає зберігання.

А за високої вартості дизельного пального така електроенергія обходиться значно дорожче за мережеву. Так, за розрахунками Асоціації виробників молока, використання дизельних генераторів може збільшити собівартість виробництва одного літра молока приблизно на 3−3,5 грн. Жупінас зазначила, що вартість дизельного пального вже наблизилася до 100 грн, що приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше.

Загалом із другої половини серпня в Україні поступово дорожчає сире молоко. Однією із причин стало збільшення експорту молочної продукції, що підвищило попит на сировину з боку переробників. Однак підвищення закупівельних цін поки не означає високої рентабельності ферм.