Литва продовжила тимчасовий захист для громадян України, але є умова

Уряд Литви продовжив до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для громадян України, які виїхали з країни через війну. Водночас для нових заявників запроваджено вимогу підтверджувати виконання військового обов’язку в Україні.

Про це інформує LRT у середу, 7 жовтня.

Підтвердити виконання військового обов’язку можна, зокрема, штампом у паспорті про виїзд з України або офіційним документом, який засвідчує виконання військового обов’язку чи звільнення від нього. Такий документ може бути представлений, зокрема, через застосунок Резерв+.

Вимога не поширюється на осіб, які отримали тимчасовий захист у відповідній державі ЄС до 4 серпня 2026 року та безперервно зберігають цей статус після цієї дати.

Рішення Литви відповідає рішенню Ради ЄС, котра продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Нове правило щодо виконання військового обов’язку діє з 5 серпня.

За даними литовського Департаменту міграції, нині понад 52 000 українських біженців мають у Литві чинні дозволи на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.

Механізм тимчасового захисту ЄС запровадили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ним користуються близько 4,4 млн українців у країнах ЄС.