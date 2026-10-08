Литва продовжила тимчасовий захист для громадян України, але є умова

Уряд Литви продовжив до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для громадян України, які виїхали з країни через війну. Водночас для нових заявників запроваджено вимогу підтверджувати виконання військового обов’язку в Україні.
Про це інформує LRT у середу, 7 жовтня.
Підтвердити виконання військового обов’язку можна, зокрема, штампом у паспорті про виїзд з України або офіційним документом, який засвідчує виконання військового обов’язку чи звільнення від нього. Такий документ може бути представлений, зокрема, через застосунок Резерв+.
Вимога не поширюється на осіб, які отримали тимчасовий захист у відповідній державі ЄС до 4 серпня 2026 року та безперервно зберігають цей статус після цієї дати.
Рішення Литви відповідає рішенню Ради ЄС, котра продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Нове правило щодо виконання військового обов’язку діє з 5 серпня.
За даними литовського Департаменту міграції, нині понад 52 000 українських біженців мають у Литві чинні дозволи на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.
Механізм тимчасового захисту ЄС запровадили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ним користуються близько 4,4 млн українців у країнах ЄС.
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