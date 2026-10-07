FT: Україні можуть суттєво обмежити доступ до європейського агроринку, навіть після набуття членства в ЄС

Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС навіть після набуття членства.

Про це пише Financial Times, передають Українські Новини.

Як зазначається, обмеження мають заспокоїти чинних членів ЄС, зокрема Польщу, Францію та Італію, які побоюються конкуренції з великими обсягами українського зерна й олійної продукції.

Масштаби та структура аграрного ринку України є умовами для розгляду спеціальних умов, які суттєво обмежували б фінансову підтримку та доступ до ринку, зокрема для пшениці й інших зернових.

Рішення поки не ухвалене, але пропозиції обговорюють високопосадовці Єврокомісії.

Загальний обсяг аграрних субсидій ЄС становить 55 млрд євро на рік.