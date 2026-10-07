Повітряні сили: Ми прогнозуємо збільшення швидкості ворожих дронів до 800-900 км/год

У Повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує, до 800-900 км на годину.

Росія з липня суттєво наростила використання реактивних дронів, зараз це приблизно 40% від усіх застосовуваних БпЛА. Загалом же в Повітряних силах прогнозують, що цей відсоток зросте до 80%. Про це повідомив заступник командувача ПС Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії.

"Ми прогнозуємо (збільшення швидкості до 800-900 км/год )", - розповів він.

Водночас наразі таких швидкостей ще не фіксувалося. Швидкість реактивних дронів, які використовують росіяни, зараз становить до 600 км/год.