Повітряні сили: Ми прогнозуємо збільшення швидкості ворожих дронів до 800-900 км/год

У Повітряних силах прогнозують, що держава-агресор РФ підвищить швидкість реактивних дронів, які використовує, до 800-900 км на годину.
Росія з липня суттєво наростила використання реактивних дронів, зараз це приблизно 40% від усіх застосовуваних БпЛА. Загалом же в Повітряних силах прогнозують, що цей відсоток зросте до 80%. Про це повідомив заступник командувача ПС Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії.
"Ми прогнозуємо (збільшення швидкості до 800-900 км/год )", - розповів він.
Водночас наразі таких швидкостей ще не фіксувалося. Швидкість реактивних дронів, які використовують росіяни, зараз становить до 600 км/год.
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