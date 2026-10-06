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НБУ вперше зафіксував офіційний курс гривні до долара США вище позначки у 45 гривень

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НБУ вперше зафіксував офіційний курс гривні до долара США вище позначки у 45 гривень

Національний банк України (НБУ) вперше зафіксував офіційний курс гривні до долара США вище позначки у 45 гривень.

Такі дані довідкового курсу гривні до долара оприлюднив Нацбанк.

Курс на 6 жовтня встановлено на рівні 45,05 гривні за один долар, тоді як днем раніше, 5 жовтня, курс становив 44,98 гривні за долар. Це свідчить про подальше послаблення національної валюти щодо американської.

Згідно з інформацією регулятора, опівдні курс вперше досягнув рівня 45 гривень за долар і становив 45,05.

Після цього на міжбанківському ринку гривня продовжувала знижуватися, досягнувши рівня 45,07, однак згодом частково відіграла падіння.

Згідно з даними регулятора, на фоні зниження курсу євро до долара США нижче позначки 1,12 долара за євро, що сталося вперше з травня 2025 року, гривня у відношенні до європейської валюти навпаки укріпилася. На 6 жовтня офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро проти 50,53 гривні днем раніше.

Експерти ринку відзначають, що упродовж останніх років Україна поступово переходила у зовнішньому фінансуванні з долара на євро. Це призвело до того, що Національний банк у процесі формування курсу фактично орієнтується на кошик із двох основних валют — долара США та євро. Така практика дозволяє враховувати коливання обох валют і більш комплексно відображати ситуацію на валютному ринку.

НБУ
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