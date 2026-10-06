Національний банк України (НБУ) вперше зафіксував офіційний курс гривні до долара США вище позначки у 45 гривень.
Такі дані довідкового курсу гривні до долара оприлюднив Нацбанк.
Курс на 6 жовтня встановлено на рівні 45,05 гривні за один долар, тоді як днем раніше, 5 жовтня, курс становив 44,98 гривні за долар. Це свідчить про подальше послаблення національної валюти щодо американської.
Згідно з інформацією регулятора, опівдні курс вперше досягнув рівня 45 гривень за долар і становив 45,05.
Після цього на міжбанківському ринку гривня продовжувала знижуватися, досягнувши рівня 45,07, однак згодом частково відіграла падіння.
Згідно з даними регулятора, на фоні зниження курсу євро до долара США нижче позначки 1,12 долара за євро, що сталося вперше з травня 2025 року, гривня у відношенні до європейської валюти навпаки укріпилася. На 6 жовтня офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро проти 50,53 гривні днем раніше.
Експерти ринку відзначають, що упродовж останніх років Україна поступово переходила у зовнішньому фінансуванні з долара на євро. Це призвело до того, що Національний банк у процесі формування курсу фактично орієнтується на кошик із двох основних валют — долара США та євро. Така практика дозволяє враховувати коливання обох валют і більш комплексно відображати ситуацію на валютному ринку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023