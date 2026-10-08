Ченцов: Україна розраховує на повноцінну інтеграцію свого агросектору до єдиного ринку ЄС

Україна розраховує на повноцінну інтеграцію свого аграрного сектору до єдиного ринку Євросоюзу. Якщо для окремих чутливих товарів запроваджуватимуть перехідні обмеження, вони мають діяти лише визначений період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

За його словами, будь-які спеціальні підходи щодо обмеженого переліку чутливих товарів, їхніх параметрів, тривалості та можливих супровідних заходів мають визначатися безпосередньо під час переговорів про вступ України до ЄС.

"Нашою відправною точкою залишається повноцінна інтеграція до Єдиного ринку, а можливі перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними та обмеженими в часі", – наголосив Ченцов.

Віцепрем’єр також звернув увагу, що нині Євросоюз має значний профіцит у торгівлі з Україною, а взаємозалежність та взаємодоповнюваність економік продовжують зростати навіть під час повномасштабної війни.

За його словами, інтеграція українського аграрного сектору може посилити взаємні економічні переваги та допомогти ЄС відповідати на низку стратегічних викликів.

Ченцов закликав під час дискусії в ЄС щодо українського агросектору зосереджуватися не лише на потенційних ризиках, а й на стратегічних можливостях для об’єднаної Європи.