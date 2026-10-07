КМІС: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно

Більшість українців не визначають конкретного терміну, скільки готові терпіти війну: 62% відповіли, що готові продовжувати стільки, скільки буде потрібно. У Києві цей показник ще вищий - 72%.
Більшість українців готові продовжувати протистояння з Росією стільки, скільки буде необхідно. Таку відповідь дали 62% опитаних у новому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Показники готовності українців до тривалого протистояння залишаються майже незмінними порівняно з попереднім опитуванням, проведеним наприкінці липня - на початку серпня.
За даними КМІС:
Соціологи зазначають, що порівняно з попереднім дослідженням ці показники практично не змінилися.
Таким чином, абсолютна більшість опитаних не називає конкретного терміну завершення своєї готовності терпіти війну.
У всіх регіонах України щонайменше половина опитаних заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Регіональні показники також залишаються відносно стабільними.
Найвищий показник зафіксували в Києві. 72% киян заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Під час попереднього опитування таку відповідь давали 69% жителів столиці.
Опитування КМІС проводили 12 - 21 вересня 2026 року методом телефонних інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 1002 респонденти з усіх регіонів України на територіях, які контролює уряд України.
Дослідники зазначають, що отримані результати свідчать про збереження високої готовності українців до тривалого протистояння навіть на тлі продовження російських атак.
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