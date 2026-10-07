Більшість українців не визначають конкретного терміну, скільки готові терпіти війну: 62% відповіли, що готові продовжувати стільки, скільки буде потрібно. У Києві цей показник ще вищий - 72%.

Більшість українців готові продовжувати протистояння з Росією стільки, скільки буде необхідно. Таку відповідь дали 62% опитаних у новому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Показники готовності українців до тривалого протистояння залишаються майже незмінними порівняно з попереднім опитуванням, проведеним наприкінці липня - на початку серпня.

За даними КМІС:

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно;

4% готові терпіти війну ще близько року;

23% розраховують на коротший термін - кілька місяців або пів року;

11% не визначилися з відповіддю.

Соціологи зазначають, що порівняно з попереднім дослідженням ці показники практично не змінилися.

Таким чином, абсолютна більшість опитаних не називає конкретного терміну завершення своєї готовності терпіти війну.

У всіх регіонах України щонайменше половина опитаних заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Регіональні показники також залишаються відносно стабільними.

Найвищий показник зафіксували в Києві. 72% киян заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Під час попереднього опитування таку відповідь давали 69% жителів столиці.

Опитування КМІС проводили 12 - 21 вересня 2026 року методом телефонних інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 1002 респонденти з усіх регіонів України на територіях, які контролює уряд України.

Дослідники зазначають, що отримані результати свідчать про збереження високої готовності українців до тривалого протистояння навіть на тлі продовження російських атак.