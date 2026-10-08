Помаранчева чума: В будівлі Європарламенту з’явилася скульптура оголеного Трампа

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі (Франція) виставлено скульптуру президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

2,5-метрова сатирична скульптура, створена данським художником Єнсом Галсхьотом, має назву «Помаранчева чума» і зображує американського лідера оголеним, з довгою ключкою для гольфу в руках, який сидить на плечах меншого чоловіка.

Художник зазначив, що скульптура покрита 23-каратним золотом. Статуя також відома під назвою «Король несправедливості».

Поруч зі статуєю розміщені таблички, на яких пояснюється, що «Король несправедливості» «сидить на спині чоловіка», який провалюється під вагою.

«Я зробив би все, щоб допомогти йому. За винятком того, щоб зійти з його спини», – продовжується на табличці, де художник звинувачує Трампа в тому, що той перешкоджає спробам протидіяти змінам клімату.

Художник додав: «Трамп любить золото. У певному сенсі, я думаю, йому сподобалася б ця скульптура».