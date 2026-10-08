Податкова: Українці збільшили сплату ЄСВ майже на 20%

За січень-вересень 2026 року надходження єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 569,9 млрд грн. Це на 18,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 479,2 млрд грн.
Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Податкової служби.
Єдиний соціальний внесок є одним із ключових обов’язкових платежів, від надходження якого залежить стабільність системи державного соціального страхування. Його сплачують роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті особи.
Кошти ЄСВ спрямовуються на фінансування пенсій, виплат за лікарняними та у зв’язку з вагітністю і пологами, допомоги по безробіттю та інших видів соціального забезпечення.
Водночас сплата внеску має безпосереднє значення і для самих платників. Саме за рахунок сплаченого ЄСВ формується страховий стаж, який у майбутньому визначатиме право людини на пенсію та впливатиме на її розмір.
Таким чином, за дев’ять місяців 2026 року надходження ЄСВ збільшилися на 90,7 млрд грн порівняно з минулорічним показником.
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