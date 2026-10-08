МВС разом з ДМС має розробити постанову щодо перевірки та обліку інформації про наявність в українців громадянства іноземної держави

Міністерство внутрішніх справ (МВС) разом з Державною міграційною службою (ДМС) має у грудні підготувати постанову про забезпечення обліку та перевірки наявності у громадян України громадянства іншої держави.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів №999 від 30 вересня, передають Українськi Новини.

Цим розпорядженням Кабмін затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2026 рік.

Згідно з документом, для забезпечення реалізації політики у сфері множинного громадянства (підданства) МВС разом з ДМС має розробити та подати уряду проєкт постанови щодо забезпечення обліку, перевірки та міжвідомчого обміну інформацією про наявність у громадян України громадянства іноземної держави

Передбачається, що цією постановою буде запроваджено організаційні, інформаційні та технологічні процедури, необхідні для подальшого врегулювання системи декларування наявності (відсутності) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), перевірки та міжвідомчого обміну інформацією.