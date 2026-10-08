МВС разом з ДМС має розробити постанову щодо перевірки та обліку інформації про наявність в українців громадянства іноземної держави

Міністерство внутрішніх справ (МВС) разом з Державною міграційною службою (ДМС) має у грудні підготувати постанову про забезпечення обліку та перевірки наявності у громадян України громадянства іншої держави.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів №999 від 30 вересня, передають Українськi Новини.
Цим розпорядженням Кабмін затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2026 рік.
Згідно з документом, для забезпечення реалізації політики у сфері множинного громадянства (підданства) МВС разом з ДМС має розробити та подати уряду проєкт постанови щодо забезпечення обліку, перевірки та міжвідомчого обміну інформацією про наявність у громадян України громадянства іноземної держави
Передбачається, що цією постановою буде запроваджено організаційні, інформаційні та технологічні процедури, необхідні для подальшого врегулювання системи декларування наявності (відсутності) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), перевірки та міжвідомчого обміну інформацією.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023