Корецький планує скоротити 4 тисячі чиновників виконавчої влади

У центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисячі вакантних посад.
Про це заявив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
«У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисячі вакантних посад», - повідомив Корецький.
За його словами, найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність.
«Кількість заступників міністрів буде прив’язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18%», - додав Корецький.
Окремий напрям, за словами прем'єра, удосконалення системи навчання, яка повинна бути прив’язана до завдань конкретної посади. Для молоді планують запустити інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів.
«Уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям. Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», - резюмував Корецький.
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