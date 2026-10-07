МО України: За результатами аналізу визначено закупівлі, які на сьогодні втратили пріоритетність

Міністерство оборони разом із Генеральним штабом ЗСУ переглянули частину запланованих та чинних закупівель озброєння. Загальна сума коштів, яка вивільниться за результатами перегляду, становить 15,6 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Рішення ухвалене з урахуванням актуальних потреб військових та того, як змінився перебіг воєнних дій. В основі лежить спільний аналіз Міністерства оборони та Генерального штабу чинних контрактів і закупівель, що були заплановані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами аналізу визначено закупівлі, які на сьогодні втратили пріоритетність або потребують перегляду. Частину відповідних контрактів буде розірвано, від укладання частини запланованих контрактів відмовляться.

«За окремими позиціями обсяги постачання скоригували відповідно до актуальної потреби. Така можливість передбачена умовами договорів у разі зміни потреби. Вивільнені кошти спрямують на закупівлю озброєння та засобів, які більше відповідають актуальним потребам війська», – наголошується у заяві.