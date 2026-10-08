Тихий: Загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає

Київ уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в росії після повідомлень про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу від легеневої чуми. Водночас загрози поширення чуми з Росії на територію України наразі немає.

Таку заяву під час спілкування з медіа зробив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Крім цього, він зауважив, що у МЗС аналізують заходи, які запроваджують сусідні з росією держави на своїх кордонах через можливі ризики.

«У нас, на щастя, взагалі пасажиропотоку немає. Крім як туди, де власне цих пасажирів, яких вбивають Сили оборони України. Але якогось сполучення, чи постійного обміну людей, як ви розумієте самі, немає», – додав Тихий.

Також речник МЗС заявив, що російська влада повторює радянські практики приховування інформації. На його думку, Москва не здатна забезпечити належний рівень захисту від епідемій.