Fire Point: Протибалістична система Freyja вже проходить випробування в реальних бойових умовах

Українська оборонна компанія Fire Point використовує дані про російські удари ракетами "Іскандер" та ракетами з Північної Кореї під час розробки європейської протибалістичної системи Freyja.

Про це заявила співзасновниця Fire Point Ірина Терех під час виступу на конференції Euronews Defence & Space Summit 2026 у Брюсселі.

За словами Терех, Freyja вже проходить випробування та технічну інтеграцію в реальних бойових умовах в Україні.

"Ми також беремо всі дані про атаки на нас – "Іскандерами", корейськими ракетами – і закладаємо їх в алгоритмічну схему Freyja", – сказала вона.

Fire Point розраховує провести перше реальне перехоплення балістичної цілі за допомогою Freyja до середини 2027 року. До кінця 2026-го компанія планує провести так званий нульовий тест системи.

Одним із головних принципів Freyja має стати можливість масового виробництва. За словами Терех, 600–700 ракет-перехоплювачів на рік недостатньо з огляду на масштаб майбутніх загроз.

Ракету-перехоплювач FP-7.X, яка є частиною Freyja, від початку розробляють із розрахунком на виробничі потужності щонайменше кілька тисяч одиниць на рік.

Кожен елемент Freyja проєктують так, щоб її можна було масштабувати й серійно виробляти за прийнятною ціною. Кінцева мета – максимально використовувати європейські компоненти та позбутися залежності від американського експортного регулювання і китайських комплектувальних.

Freyja має працювати дещо інакше, ніж Patriot. Терех назвала Patriot однією з найкращих систем у світі, однак зазначила, що її не створювали з розрахунком на таку кількість загроз, з якою зараз стикається Україна.

Ще одним принципом Freyja має стати відсутність залежності від одного виробника чи країни. У системі не повинно бути механізму, який дозволив би третій стороні заблокувати застосування зброї. Такий підхід сформувався з українського досвіду використання західної зброї.

Окремо Терех розповіла про застосування крилатої ракети Flamingo. За її словами, однією з найуспішніших її місій стало завдання значної шкоди російській космічній програмі "Рассвет".

"Росія має зрозуміти: у неї більше немає глибокого тилу, де можна сховати елементи своєї воєнної машини", – сказала Терех.