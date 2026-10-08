Армія США оцінила новітні комерційні технології гуманоїдних роботів

Армія США оголосила п'ять компаній-переможниць конкурсу xTechHumanoid, у межах якого оцінювали, як новітні комерційні технології гуманоїдних роботів можуть застосовуватися у майбутніх військових операціях.

Про це повідомили у Міністерстві війни США.

Конкурс організувала Спільнота співпраці у сфері гуманоїдних технологій (Humanoid Community of Collaboration, HCoC) спільно з програмою Army FUZE xTech, яка займається розвитком технологій подвійного призначення.

На конкурс подали 103 технічні концепції — від базових конструкцій гуманоїдних роботів до розробок окремих підсистем. Десять компаній пройшли до фіналу конкурсу, а дев’ять із них 9–10 вересня представили свої технології на базі Корпусу морської піхоти США Квантіко у Вірджинії.

За підсумками демонстрацій переможцями стали:

ACES Group, яка розробила інтегровану енергетичну систему для гуманоїдних роботів зі масштабованими технологіями зберігання енергії. Її можна використовувати для різних завдань — від забезпечення великої операційної інфраструктури до живлення окремих роботів.

IHMC Robotics, яка представила гуманоїдного робота «Alex» із приводами, стійкими до ударних навантажень, балістичним захистом та гібридною автономністю, яка поєднує штучний інтелект і керування людиною.

Hydroplane Limited, яка розробила легку компактну мобільну систему генерації електроенергії для тривалого забезпечення живленням в умовах логістики під загрозою впливу противника.

Ras Labs із високочутливими тактильними сенсорами для кінчиків пальців, які дають роботизованим системам змогу визначати силу впливу, форму об’єкта, ковзання та інші види фізичної взаємодії.

Velocity Explorations — розробила програмне забезпечення, яке перетворює перевірену інформацію та задум командира на окремі дії для гуманоїдних роботизованих систем.

«Гуманоїдні роботи — частина ширшого розвитку автономних систем, спрямованого на збільшення кількості та різноманітності роботизованих платформ, а індустрія компонентів може забезпечити їх для широкого спектра місій. xTech — це наш метод оцінювання технологічного ландшафту та прискорення перспективних розробок замість багаторічних досліджень», — зазначив головний технолог Армії США Алекс Міллер.

Для учасників конкурс став можливістю перевірити свої розробки в реальних польових умовах і краще зрозуміти потреби військових, зазначили у міністерстві війни. Засновниця та CEO Hydroplane Limited Аніта Сенгупта додала, що участь у подібних змаганнях допомагає компаніям удосконалюватися та налагоджувати зв'язки з мережею представників військових і промисловості.

За результатами xTechHumanoid Армія США отримала чіткіше уявлення як про прогрес комерційної індустрії у сфері гуманоїдної робототехніки, так і про технічні виклики, що залишаються. HCoC уже використовує ці напрацювання у подальшій роботі — зокрема над вирішенням проблем енергоживлення, які впливають на застосування гуманоїдних та інших роботизованих систем.