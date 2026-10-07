Мінфін: Покупки на іноземних маркетплейсах плануємо оподатковувати уже з першого євро

Покупки на іноземних маркетплейсах вартістю до 150 євро планують оподатковувати ПДВ за ставкою 20% уже з першого євро, причому податок автоматично включатимуть у ціну товару під час оформлення замовлення. 6 жовтня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити відповідний пакет законопроєктів у другому читанні та в цілому.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.
Йдеться про законопроєкти №16051-1 та №15460, які змінюють правила оподаткування дистанційних продажів та митного оформлення міжнародних поштових і експрес-відправлень.
Обов'язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатимуть на маркетплейс. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна буде призначити посередника в Україні, який солідарно відповідатиме за розрахунки з бюджетом.
Для покупця процедура отримання посилки не зміниться: 20% ПДВ має автоматично додаватися до ціни ще під час купівлі товару на платформі.
Водночас пільгу збережуть для некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до 45 євро, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до 150 євро.
Окреме звільнення передбачене для товарів, придбаних для потреб безпеки й оборони. У певних випадках фізична особа зможе повернути вже сплачений ПДВ.
За оцінкою Мінфіну, нова модель може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Надходження від ПДВ із дистанційних продажів міжнародних посилок планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби Збройних сил України.
Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. Їх ухвалення також пов'язане з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом та макрофінансовою підтримкою ЄС і має наблизити Україну до отримання близько 4 млрд євро міжнародного фінансування.
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