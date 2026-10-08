Безугла: Нам не дають ліцензії, щоб ми могли виробляти будь-які антибалістичні варіанти

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що у Міністерстві оборони України наразі немає окремої відповідальної особи за політику розвитку протиповітряної оборони.

Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту «Хід Тузова» на Апостроф TV.

За її словами, розвиток ППО є одним із найважливіших питань. На відміну від позитивних тенденцій, які Україна має на фронті, воно значно більш багатокомпонентне, оскільки цей напрямок залежить одночасно від роботи Збройних сил, Повітряних сил, Міністерства оборони, допомоги міжнародних партнерів, політичних рішень керівництва держави та парламентського контролю.

«Там завжди був доволі такий виражений бедлам. Він залишається», — сказала Безугла.

Водночас депутатка зазначила, що за окремими напрямками вдалося досягти прогресу. Зокрема, вона згадала створення так званої малої ППО — антидронових ініціатив.

Однією з проблем Безугла назвала нестачу ракет для протиповітряної оборони. За її словами, Україні також не надають необхідних ліцензій для виробництва власних антибалістичних систем.

«Нам не дають ліцензії, щоб ми могли виробляти будь-які антибалістичні варіанти, дешеві “Петріоти”. Це політичне питання, яке частково від нас залежить, але тут я вважаю, що ми проводимо максимальну адвокацію», — заявила депутатка.

Вона наголосила, що від України залежить, щоб була політика розвитку напрямку. Тобто, яким чином ми розвиваємо протиповітряну оборону, які там складові, які технології, які у росіян технології, які будуть через пів року, через два роки тощо. Депутатка зазначила, що за цей напрямок відповідають Міністерство оборони та Рада національної безпеки і оборони як координаційний орган при президентові.

Водночас Безугла пов’язує проблеми з відсутністю системного управління зі змінами керівництва Міноборони.

«Якщо у нас за рік чотири міністри оборони… Відкидаючи прізвища, кожен новий приходить, він тільки кілька місяців вникає, що в Міністерстві оборони відбувається, хто за що відповідає», — сказала вона.

За словами депутатки, у поточній структурі Міністерства оборони немає конкретної посадової особи, яка відповідала б саме за політику розвитку протиповітряної оборони.