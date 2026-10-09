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Більшість українців очікують на погіршення ситуації в економіці та енергетиці, - опитування

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Третина українців вважають, що цієї зими ситуація на фронті покращиться, водночас понад 70% очікують на погіршення в економіці.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна компанія Rating Group 3-5 жовтня 2026 року.

«Третина українців вважає, що цієї зими ситуація на фронті покращиться (33%), а ще близько третини (30%) відповіли, що ситуація не зміниться. Натомість погіршення на фронті очікують 22% респондентів, ще 15% обрали варіант "важко відповісти"», – йдеться у пресрелізі.

Водночас більшість респондентів, за даними опитування, очікують на погіршення в економіці (71%) й енергетиці (63%).

«Що стосується ситуації в Україні загалом, то понад половина (55%) очікує на погіршення. Натомість на покращення сподіваються 12%, а кожен четвертий (25%) відповідає, що загальна ситуація не зміниться», – зазначають соціологи.

Щодо ситуації з енергопостачанням, то відносна більшість (47%) українців вважають, що стан справ не зміниться порівняно з минулим роком. Про покращення сказали 9%, про очікування гіршої ситуації – 39%.

«Рік тому очікування щодо енергопостачання взимку розподілялися приблизно так само», – наголосили у Rating Group.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки – 1000 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1 в.п. з довірчою ймовірністю 0,95).

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